A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para idosos depende de regras definidas por cada município e não é automática. O benefício deve ser solicitado à prefeitura da cidade onde o imóvel está localizado.

As exigências costumam combinar critérios de idade, renda e características do imóvel. É preciso consultar o site da prefeitura de cada município para consultar as regras do pedido.

Requisitos mais comuns