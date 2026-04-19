20 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CORRUPÇÃO

Careca do INSS comprou policiais para forjar furto de carro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Lula Marques/ Agência Brasil
A defesa do lobista declarou que confia na Justiça e afirmou que um ex-funcionário é acusado por ele de subtrair bens.
A defesa do lobista declarou que confia na Justiça e afirmou que um ex-funcionário é acusado por ele de subtrair bens.

A Polícia Federal identificou indícios de que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, corrompeu duas policiais civis de São Paulo para simular o furto de um Audi RS6 avaliado em R$ 377 mil.

Em decisão sigilosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso, registrou que há fortes indícios de que o investigado corrompeu uma investigadora e uma escrivã para forjar o suposto crime envolvendo o veículo.

A decisão não cita os nomes das policiais. O Metrópoles apurou que as investigadas são Karla Rodrigues e Anna Lygia Paredes Gatti. Elas foram afastadas das funções em 19 de dezembro de 2025, alvos de mandados de busca e apreensão, e respondem nas esferas criminal e disciplinar.

Segundo relato da Corregedoria-Geral da Polícia Civil de São Paulo mencionado por Mendonça, dois cadernos foram encontrados no veículo de uma das policiais, com anotações sobre apólices de seguro de veículos vinculados a Antonio Camilo.

Apesar do afastamento, ambas continuam recebendo salários. A defesa do lobista declarou que confia na Justiça e afirmou que um ex-funcionário é acusado por ele de subtrair bens, incluindo outro carro de luxo.

A reportagem procurou as policiais e não obteve resposta.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários