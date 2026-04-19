A Polícia Federal identificou indícios de que o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, corrompeu duas policiais civis de São Paulo para simular o furto de um Audi RS6 avaliado em R$ 377 mil.

Em decisão sigilosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso, registrou que há fortes indícios de que o investigado corrompeu uma investigadora e uma escrivã para forjar o suposto crime envolvendo o veículo.

A decisão não cita os nomes das policiais. O Metrópoles apurou que as investigadas são Karla Rodrigues e Anna Lygia Paredes Gatti. Elas foram afastadas das funções em 19 de dezembro de 2025, alvos de mandados de busca e apreensão, e respondem nas esferas criminal e disciplinar.