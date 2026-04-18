A atriz Erika Januza foi internada com pielonefrite, infecção que atinge os rins, após sentir forte dor nas costas e inicialmente se automedicar. O relato foi feito por ela nas redes sociais na quinta-feira (16).
Segundo Erika, a dor era causada por um rim aumentado e infectado, com risco de atingir o outro. Ela atribuiu o quadro à baixa ingestão de água e ao hábito de reter urina. “Estou no hospital tratando uma pielonefrite (...) A dor na coluna, na verdade, era o meu rim aumentado de tamanho. O que eu sentia já era a infecção, que quase atingiu o outro. Vim para cá na hora certa”, disse.
O que é pielonefrite
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É uma infecção dos rins, parte superior do trato urinário — diferente de uma infecção na bexiga ou uretra.
Como acontece
Bactérias que entram pelo canal urinário podem subir até os rins e causar infecção.
Pode ocorrer depois de uma infecção urinária baixa não tratada.
Sinais e sintomas comuns
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Dor nas costas ou na lateral do corpo (região dos rins).
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Febre e calafrios.
Dor ou ardor ao urinar, vontade frequente de urinar.
Urina turva, com cheiro forte ou sangue.
Náuseas e vômitos também podem ocorrer.
Diagnóstico
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Médicos usam exames de urina e sangue para confirmar a infecção.
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Em alguns casos, imagens como ultrassom ou tomografia ajudam a ver os rins.
Tratamento
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Antibióticos são o principal tratamento, muitas vezes no hospital em casos graves.
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Dependendo da gravidade, a medicação pode começar por via intravenosa e depois oral.
Quando é mais sério
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Se não tratada rapidamente, a infecção pode se espalhar para o sangue (sepse) ou afetar permanentemente os rins.
Prevenção
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Beber água regularmente e urinar sempre que sentir vontade ajuda a prevenir infecções que podem subir até os rins.
Esse resumo traz informações essenciais em linguagem acessível para entender melhor a pielonefrite e seus riscos.
Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein