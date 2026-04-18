19 de abril de 2026
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'DOR NAS COSTAS'

Pielonefrite: Saiba mais sobre doença que levou atriz ao hospital

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@erikajanuza/Instagram
Segundo a atriz, a dor era causada por um rim aumentado e infectado, com risco de atingir o outro.
Segundo a atriz, a dor era causada por um rim aumentado e infectado, com risco de atingir o outro.

A atriz Erika Januza foi internada com pielonefrite, infecção que atinge os rins, após sentir forte dor nas costas e inicialmente se automedicar. O relato foi feito por ela nas redes sociais na quinta-feira (16).

Segundo Erika, a dor era causada por um rim aumentado e infectado, com risco de atingir o outro. Ela atribuiu o quadro à baixa ingestão de água e ao hábito de reter urina. “Estou no hospital tratando uma pielonefrite (...) A dor na coluna, na verdade, era o meu rim aumentado de tamanho. O que eu sentia já era a infecção, que quase atingiu o outro. Vim para cá na hora certa”, disse.

O que é pielonefrite

  • É uma infecção dos rins, parte superior do trato urinário — diferente de uma infecção na bexiga ou uretra.

Como acontece

Bactérias que entram pelo canal urinário podem subir até os rins e causar infecção.

  • Pode ocorrer depois de uma infecção urinária baixa não tratada.

    • Sinais e sintomas comuns

    • Dor nas costas ou na lateral do corpo (região dos rins).

    Febre e calafrios.

  • Dor ou ardor ao urinar, vontade frequente de urinar.

  • Urina turva, com cheiro forte ou sangue.

  • Náuseas e vômitos também podem ocorrer.

    • Diagnóstico

    • Médicos usam exames de urina e sangue para confirmar a infecção.

    • Em alguns casos, imagens como ultrassom ou tomografia ajudam a ver os rins.

    Tratamento

    • Antibióticos são o principal tratamento, muitas vezes no hospital em casos graves.

    • Dependendo da gravidade, a medicação pode começar por via intravenosa e depois oral.

    Quando é mais sério

    • Se não tratada rapidamente, a infecção pode se espalhar para o sangue (sepse) ou afetar permanentemente os rins.

    Prevenção

    • Beber água regularmente e urinar sempre que sentir vontade ajuda a prevenir infecções que podem subir até os rins.

    Esse resumo traz informações essenciais em linguagem acessível para entender melhor a pielonefrite e seus riscos.

    Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein

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