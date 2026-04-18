A atriz Erika Januza foi internada com pielonefrite, infecção que atinge os rins, após sentir forte dor nas costas e inicialmente se automedicar. O relato foi feito por ela nas redes sociais na quinta-feira (16).

Segundo Erika, a dor era causada por um rim aumentado e infectado, com risco de atingir o outro. Ela atribuiu o quadro à baixa ingestão de água e ao hábito de reter urina. “Estou no hospital tratando uma pielonefrite (...) A dor na coluna, na verdade, era o meu rim aumentado de tamanho. O que eu sentia já era a infecção, que quase atingiu o outro. Vim para cá na hora certa”, disse.

O que é pielonefrite

É uma infecção dos rins, parte superior do trato urinário — diferente de uma infecção na bexiga ou uretra.

Como acontece