A repórter da Band Alice Ribeiro, de 35 anos, teve morte encefálica confirmada após o grave acidente ocorrido na quarta-feira (15), na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. eLA Deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de 9 meses.

Ela estava internada em estado crítico no Hospital João XXIII, na capital mineira, desde a colisão entre o carro da emissora e um caminhão. A jornalista sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos.

No mesmo acidente, o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, morreu ainda no local. Ele dirigia o veículo da equipe no momento da batida, que destruiu a parte frontal do carro.