Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (18) no bairro Mirante, em Campina Grande, na Paraíba. Quatro pessoas estavam a bordo — três adultos e uma criança — e não houve registro de feridos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave partiu de João Pessoa e fez uma parada para abastecimento em Campina Grande. Durante a decolagem, o motor perdeu potência, o que levou ao pouso de emergência.

O acidente ocorreu nas proximidades de um hotel. A direção do estabelecimento informou que os ocupantes conseguiram deixar a aeronave após a queda.