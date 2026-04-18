Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (18) no bairro Mirante, em Campina Grande, na Paraíba. Quatro pessoas estavam a bordo — três adultos e uma criança — e não houve registro de feridos graves.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave partiu de João Pessoa e fez uma parada para abastecimento em Campina Grande. Durante a decolagem, o motor perdeu potência, o que levou ao pouso de emergência.
O acidente ocorreu nas proximidades de um hotel. A direção do estabelecimento informou que os ocupantes conseguiram deixar a aeronave após a queda.
Três vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Trauma de Campina Grande. De acordo com a unidade, os pacientes são um homem de 40 anos e dois de 46 anos. Eles passaram por procedimentos de urgência e apresentam quadro clínico estável. A quarta pessoa recebeu atendimento no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Corpo de Bombeiros informou que a Aeronáutica será acionada para apurar as causas do acidente.
Com informações do g1.