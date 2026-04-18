Duas alunas brigaram dentro do Centro Educacional 03 do Guará (CED 03), no Distrito Federal, na tarde de sexta-feira (17). Vídeos gravados por estudantes mostram puxões de cabelo e empurrões dentro da unidade.

As imagens registram o momento em que as adolescentes entram em confronto, enquanto outros alunos assistem, filmam e incentivam a briga. Segundo informações preliminares, o desentendimento começou após a circulação de fofocas entre as estudantes.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que acionou a coordenação regional de ensino para apurar o caso assim que tomou conhecimento das gravações. A investigação busca identificar as alunas envolvidas e também os estudantes que participaram das filmagens e estimularam o conflito.