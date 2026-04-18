O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (18), em Barcelona, Espanha, que “Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite com um tweet de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra", ao comentar conflitos internacionais e tensões diplomáticas.
A fala foi proferida durante a 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, na Espanha. Lula citou a guerra no Oriente Médio, a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã e questionou se os mais pobres pagarão pela "irresponsabilidade de guerras". Também criticou os gastos globais com armamentos.
O presidente afirmou ainda que Donald Trump não pode excluir a África do Sul do G20. E defendeu maior protagonismo da Organização das Nações Unidas (ONU) diante do que chamou de enfraquecimento do multilateralismo.
Ao tratar do cenário político interno, mencionou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares. “Nós temos um ex-presidente preso, condenado a 27 anos de cadeia. Nós temos quatro generais de quatro estrelas presos porque tentaram dar um golpe. Mas o extremismo não acabou. Ele continua vivo e vai disputar a eleição outra vez”, disse.
A agenda internacional do presidente inclui compromissos na Espanha, Alemanha e Portugal até terça-feira (21). Estão previstos encontros como a Cúpula Brasil–Espanha, o Fórum Democracia Sempre e a Feira Industrial de Hannover, além de reuniões com autoridades e lideranças empresariais.
Integram a comitiva brasileira 14 ministros, das pastas de Relações Exteriores; Fazenda; Desenvolvimento, Comércio e Indústria; Minas e Energia; Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente; Trabalho e Emprego; Cultura; Empreendedorismo; Gestão e Inovação; Mulheres; Igualdade Racial; Direitos Humanos; e Controladoria-Geral da União. Também acompanham a viagem o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, e o presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana.
Com informações do g1 e da CNN Brasil.