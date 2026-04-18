O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (18), em Barcelona, Espanha, que “Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite com um tweet de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra", ao comentar conflitos internacionais e tensões diplomáticas.

A fala foi proferida durante a 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, na Espanha. Lula citou a guerra no Oriente Médio, a ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã e questionou se os mais pobres pagarão pela "irresponsabilidade de guerras". Também criticou os gastos globais com armamentos.

O presidente afirmou ainda que Donald Trump não pode excluir a África do Sul do G20. E defendeu maior protagonismo da Organização das Nações Unidas (ONU) diante do que chamou de enfraquecimento do multilateralismo.