19 de abril de 2026
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TALENTOSA E DISCRETA

Nathalie Baye, estrela do cinema francês, morre aos 77 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Detective (1985)/Youtube
Com mais de cinco décadas de carreira, ela participou de mais de 80 filmes.
Com mais de cinco décadas de carreira, ela participou de mais de 80 filmes.

Morreu nessa sexta-feira (17) a atriz francesa Nathalie Baye, aos 77 anos após enfrentar demência por corpos de Lewy, informou a família à AFP. Com mais de cinco décadas de carreira, ela participou de mais de 80 filmes.

Baye iniciou a trajetória artística nos anos 1970, na série “Au Théâtre Ce Soir”, e ganhou projeção em “A Noite Americana” (1973). Ao longo da carreira, integrou produções como “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, “Prenda-me Se For Capaz”, “La Balance”, “The Young Lieutenant”, “Laurence Anyways” e “É Apenas o Fim do Mundo”.

Em “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, interpretou a aristocrata francesa Madame de Montmirail. No filme “Prenda-me Se For Capaz”, deu vida à mãe do personagem de Leonardo DiCaprio.

A atriz conquistou o primeiro prêmio César em 1981, como melhor coadjuvante por “Every Man for Himself”, e recebeu outras três estatuetas ao longo da carreira.

O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou homenagem nas redes sociais. “Nós amamos tanto Nathalie Baye. Ela acompanhou, com sua voz, seus sorrisos e sua reserva, estas últimas décadas do cinema francês, de François Truffaut a Tonie Marshall.”

Nathalie Baye deixa a filha, Laura Smet, de seu relacionamento com o músico Johnny Hallyday.

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