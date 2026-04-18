Morreu nessa sexta-feira (17) a atriz francesa Nathalie Baye, aos 77 anos após enfrentar demência por corpos de Lewy, informou a família à AFP. Com mais de cinco décadas de carreira, ela participou de mais de 80 filmes.
Baye iniciou a trajetória artística nos anos 1970, na série “Au Théâtre Ce Soir”, e ganhou projeção em “A Noite Americana” (1973). Ao longo da carreira, integrou produções como “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, “Prenda-me Se For Capaz”, “La Balance”, “The Young Lieutenant”, “Laurence Anyways” e “É Apenas o Fim do Mundo”.
Em “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, interpretou a aristocrata francesa Madame de Montmirail. No filme “Prenda-me Se For Capaz”, deu vida à mãe do personagem de Leonardo DiCaprio.
A atriz conquistou o primeiro prêmio César em 1981, como melhor coadjuvante por “Every Man for Himself”, e recebeu outras três estatuetas ao longo da carreira.
O presidente da França, Emmanuel Macron, publicou homenagem nas redes sociais. “Nós amamos tanto Nathalie Baye. Ela acompanhou, com sua voz, seus sorrisos e sua reserva, estas últimas décadas do cinema francês, de François Truffaut a Tonie Marshall.”
Nathalie Baye deixa a filha, Laura Smet, de seu relacionamento com o músico Johnny Hallyday.
Nous aimions tant Nathalie Baye. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ces dernières décennies du cinéma français, de Francois Truffaut à Tonie Marshall. Une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Nous pensons à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/7A3mug2aGP— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026