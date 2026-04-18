Morreu nessa sexta-feira (17) a atriz francesa Nathalie Baye, aos 77 anos após enfrentar demência por corpos de Lewy, informou a família à AFP. Com mais de cinco décadas de carreira, ela participou de mais de 80 filmes.

Baye iniciou a trajetória artística nos anos 1970, na série “Au Théâtre Ce Soir”, e ganhou projeção em “A Noite Americana” (1973). Ao longo da carreira, integrou produções como “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, “Prenda-me Se For Capaz”, “La Balance”, “The Young Lieutenant”, “Laurence Anyways” e “É Apenas o Fim do Mundo”.

Em “Downton Abbey II: Uma Nova Era”, interpretou a aristocrata francesa Madame de Montmirail. No filme “Prenda-me Se For Capaz”, deu vida à mãe do personagem de Leonardo DiCaprio.