"Oi, gente. Hoje é um dia difícil. Nós demos adeus pro meu irmão Oscar, mas fiz questão de estar aqui. Meu irmão, meu maior ídolo, sempre foi minha maior referência em tudo. Principalmente ao que diz respeito ao amor a profissão. Nunca deixou os os companheiros de time na mão, não desfalcou a equipe nem com a mão quebrada. Por isso estou aqui hoje."

O apresentador Tadeu Schmidt prestou homenagem ao irmão, Oscar Schmidt, na abertura do “BBB 26”, na noite de sexta-feira (17), horas após a morte do ex-jogador de basquete. Emocionado, ele fez o discurso com a voz embargada.

Em entrevistas anteriores, Tadeu relatou que se inspirou no irmão, mas optou pelo jornalismo para evitar comparações com o atleta. Ao “Altas Horas”, em 2016, afirmou: “Nunca sonhei em ser jornalista. Nunca sonhei em ser médico, dentista. Nunca sonhei exercer uma profissão tradicional. E sempre quis ser atleta. E como meu irmão era um ídolo, sempre achei que seria um ídolo do esporte também”.

No Flow Podcast, também comentou a influência de Oscar. "Joguei basquete algum tempo, mas muito pouco quando eu era pequeninho, mas a coisa do Oscar era tão forte, que me afastou do basquete, porque era sempre comparação, e eu não queria aquilo. Então eu eliminei o basquete da minha vida por isso."

Oscar Schmidt morreu aos 68 anos, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, após passar mal em casa. Ele foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Alphaville. A causa da morte não foi divulgada.