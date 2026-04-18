Oscar Schmidt foi cremado na noite de sexta-feira (17) vestindo a camisa da seleção brasileira de basquete, em cerimônia restrita à família. O local não foi divulgado. A informação foi confirmada pelo Jornal da Globo.
O ex-jogador morreu na tarde de sexta após passar mal em casa, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em Alphaville, onde deu entrada em parada cardiorrespiratória. Apesar do atendimento, não resistiu. Oscar tinha 68 anos e tratava um tumor cerebral desde 2011. A causa da morte não foi oficialmente informada.
Ídolo do basquete brasileiro, Oscar construiu carreira marcada por recordes, incluindo o posto de maior pontuador da história da seleção brasileira e dos Jogos Olímpicos. Ele encerrou a trajetória nas quadras em 2003, no Flamengo.
Em 2011, durante viagem aos Estados Unidos, descobriu um tumor cerebral após passar mal.
O tumor benigno foi retirado. Dois anos depois, recebeu novo diagnóstico, desta vez, era maligno.
Em 2016, enfrentou arritmia cardíaca e ficou internado nos Estados Unidos e no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nos últimos anos, mantinha rotina mais reservada e dedicava tempo à família.
“Não brinque com a vida. Viva ela intensamente naquilo que você puder. Se você tem dez, viva dez. Se você tem 20, viva 20. E se você tiver muito, viva muito. Porque ela é uma só e quando acaba, acabou".