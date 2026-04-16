A Polícia Civil de Goiás concluiu a investigação sobre a morte de Theo Pietro Medeiros, de dez anos, e indiciou um médico por homicídio culposo. O caso é de outubro de 2015, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

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De acordo com o inquérito, o menino foi atendido numa UPA e recebeu alta antes da liberação dos resultados laboratoriais. A apuração apontou que o profissional não solicitou exame de ultrassonografia, considerado essencial para o diagnóstico de apendicite, e não registrou a alta no sistema no momento do atendimento.