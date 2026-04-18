A advogada Áricka Rosalia Alves Cunha foi presa após publicar nas redes sociais críticas ao arquivamento de um boletim de ocorrência registrado por ela. O delegado Christian Zilmon autuou a profissional por desacato.

A prisão foi efetuada na quarta-feira (15), em Cocalzinho de Goiás. Áricka foi liberada após pagar fiança de R$ 10 mil.

O boletim havia sido registrado depois que a advogada afirmou que foi ofendida nas redes sociais. Em 26 de março, o delegado determinou o arquivamento provisório da ocorrência, alegando falta de efetivo policial na delegacia.