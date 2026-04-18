A advogada Áricka Rosalia Alves Cunha foi presa após publicar nas redes sociais críticas ao arquivamento de um boletim de ocorrência registrado por ela. O delegado Christian Zilmon autuou a profissional por desacato.
A prisão foi efetuada na quarta-feira (15), em Cocalzinho de Goiás. Áricka foi liberada após pagar fiança de R$ 10 mil.
O boletim havia sido registrado depois que a advogada afirmou que foi ofendida nas redes sociais. Em 26 de março, o delegado determinou o arquivamento provisório da ocorrência, alegando falta de efetivo policial na delegacia.
Após divulgar o despacho e solicitar o desarquivamento do caso nas redes sociais, o delegado foi ao escritório da advogada e efetuou a prisão. Ele declarou que ela desobedeceu a uma ordem durante a condução e precisou ser algemada.
Áricka afirmou que apenas tornou público o conteúdo do despacho e negou ter ofendido o delegado. Segundo ela, esperou por seis horas até conseguir pagar a fiança, que inicialmente foi exigida em dinheiro.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás informou que abriu procedimento para apurar possível violação de prerrogativas e apresentou representações por abuso de autoridade. A Polícia Civil informou que o caso está sob análise da Superintendência de Correições e Disciplina.
Com informações do g1.