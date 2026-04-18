Autoridades iranianas afirmaram que os EUA mantiveram restrições a navios com destino ou origem no país e classificaram a medida como “pirataria”. As Forças Armadas informaram que a travessia passou a depender de autorização do Irã.

O Irã anunciou neste sábado (12), às 5h30 (horário de Brasília), o novo fechamento do Estreito de Ormuz em resposta à manutenção do bloqueio naval dos Estados Unidos a portos iranianos.

Na sexta-feira (11), o chanceler Abbas Araghchi declarou que o estreito permaneceria aberto durante o cessar-fogo. Em seguida, o presidente Donald Trump afirmou que o bloqueio americano continuaria até a conclusão de um acordo.

As Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido relataram que um petroleiro foi abordado e alvejado por lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica a cerca de 37 km de Omã. O navio e a tripulação estão a salvo. Fontes ouvidas pela Reuters informaram que outros navios registraram disparos ao tentar cruzar a rota.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas do petróleo mundial. Parte das embarcações alterou o trajeto após o anúncio iraniano.