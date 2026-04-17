O governo do Irã anunciou nesta sexta-feira (17) a reabertura do Estreito de Ormuz para o tráfego comercial. A decisão sucede a entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e Líbano.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, informou em publicação nas redes sociais que a passagem para todas as embarcações comerciais está completamente aberta durante o período restante da trégua.

O anúncio foi feito poucas horas depois de começar o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e Líbano, que interrompe ataques israelenses contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Os confrontos vinham ameaçando a manutenção da trégua negociada entre Estados Unidos e Irã.