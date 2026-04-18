A policial militar Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, teve a efetivação como soldado publicada no Diário Oficial nessa sexta-feira (17), duas semanas após atirar e matar Thawanna Salmázio na Zona Leste de São Paulo.
Leia mais: Câmera de PM desmente agressão de mulher morta; VÍDEO
À ocasião, Yasmin estava na fase final como aluna-soldado e atuava no patrulhamento havia cerca de três meses. Com a publicação, ela passa a constar oficialmente como soldado da Polícia Militar.
A Secretaria da Segurança Pública informou que não houve promoção, mas adequação salarial prevista na Lei nº 18.442, de 2 de abril de 2026. A norma extinguiu a divisão entre Soldado de 1ª e 2ª Classe e unificou a graduação sob a nomenclatura única de “Soldado PM”. O ajuste salarial é de R$ 480 e foi aplicado automaticamente aos policiais que ocupavam a antiga 2ª Classe.
A corporação afirmou ainda que não existe a figura de estagiário na instituição e que, após o curso de formação, o policial passa a atuar como soldado.
Yasmin está afastada das funções operacionais e é investigada pela Corregedoria da PM e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações do g1.