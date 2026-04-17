A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta sexta-feira (17) a operação Alto Custo para desarticular o grupo suspeito de furtar, roubar e revender medicamentos de alto valor, utilizados principalmente no tratamento de câncer, doenças autoimunes e em pacientes transplantados.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. A investigação teve duração de cerca de um ano.

Segundo a polícia, a organização mantinha base em Goiânia e atuava também em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Funcionários de empresas do setor farmacêutico desviavam medicamentos dos estoques, escondiam os produtos em caixas de descarte e os repassavam a outros integrantes do grupo.