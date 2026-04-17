A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta sexta-feira (17) a operação Alto Custo para desarticular o grupo suspeito de furtar, roubar e revender medicamentos de alto valor, utilizados principalmente no tratamento de câncer, doenças autoimunes e em pacientes transplantados.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. A investigação teve duração de cerca de um ano.
Segundo a polícia, a organização mantinha base em Goiânia e atuava também em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Funcionários de empresas do setor farmacêutico desviavam medicamentos dos estoques, escondiam os produtos em caixas de descarte e os repassavam a outros integrantes do grupo.
Os remédios eram reinseridos no mercado via empresas de fachada e fraudes fiscais. Com notas falsas, voltavam a circular como se fossem regulares e eram vendidos a instituições de saúde. De acordo com as investigações, o líder do esquema movimentou R$ 22 milhões em notas fiscais frias em um ano.
No fim de março, a polícia, com apoio da Receita Federal, interceptou uma carga roubada no Rio de Janeiro: 493 caixas de um medicamento de alto custo, avaliadas em R$ 4 milhões, em uma transportadora no Aeroporto Internacional de Brasília.
Em uma distribuidora, o prejuízo estimado com os desvios atinge R$ 6 milhões. Entre os produtos estão medicamentos que custam até R$ 40 mil por unidade.
A polícia também aponta risco à saúde pública, já que parte dos remédios era armazenada sem controle adequado de temperatura. Os investigados podem responder por furto qualificado, receptação qualificada, crimes contra a saúde pública e organização criminosa.
Com informações do SBT News.