A entrada em vigor do chamado ECA Digital marcou uma mudança importante na forma como o Brasil trata a proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Se antes o foco recaía principalmente sobre plataformas digitais, agora o poder público, especialmente Estados e Municípios, passam a ter papel ativo e estruturado nessa proteção.

O que mudou?

O Decreto nº 12.880/2026 publicado no dia 18/03/2026 (um dia após inicio da vigência da ECA Digital) criou a Política Nacional de Proteção Digital (PNPD) e determinou expressamente que órgãos e entidades públicas estaduais e municipais do sistema de garantia de direitos participem de forma coordenada e articulada dessa política.