Beatriz Haddad Maia voltou a vencer em uma chave principal do circuito e avançou, nesta terça-feira (14), às oitavas de final do WTA 125 de Oeiras, em Portugal.

A brasileira superou a portuguesa Francisca Jorge por 2 sets a 0. Bia fechou o jogo com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Foi o primeiro triunfo de Bia em uma chave principal desde setembro de 2025. Até então, a última vitória dela tinha sido em 17 de setembro de 2025, no WTA 500 de Seul, quando ela derrotou a sul-coreana Da-yeon Back. Em fevereiro, ela superou a qatari Mubaraka Al-Naimi, mas pelo quali do WTA 1.000 de Doha.