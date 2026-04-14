O Corinthians mudou a postura em relação à cobrança de dívidas no futebol brasileiro e acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão da CBF, para receber valores pendentes de outros clubes.

A reportagem apurou que o montante cobrado pelo clube gira em torno de R$ 35 milhões. Os valores são referentes a negociações envolvendo vendas e empréstimos de atletas nos últimos anos.

A diretoria corintiana optou por deixar de lado tentativas de acordos informais e passou a buscar a resolução dos casos por vias institucionais, conforme a reportagem apurou.