O português Miguel Angelo Gaspar Pacheco, conhecido como Miguel D´Almada, foi condenado a seis anos e meio de prisão por liderar um grupo neonazista sediado no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil.

Segundo a Justiça, ele integrava a organização Southlands Hammerskins, que tem ligação com o grupo neonazista americano Hammerskin Nation. Ainda cabe recurso da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

O advogado de Miguel, Luís Eduardo de Quadros, disse que não há prova concreta de que seu cliente tenha integrado uma organização criminosa estruturada ou praticado incitação ao preconceito. Também afirma que as conclusões da acusação se baseiam em interpretações ampliadas e em dados digitais questionáveis.