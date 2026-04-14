14 de abril de 2026
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FUTEBOL

Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa do Mundo 2026

Por Enrico Benevenutti | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Maurício, do Palmeiras, em atuação pela seleção paraguaia
Maurício, do Palmeiras, em atuação pela seleção paraguaia

A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.

Brasileiros por outras seleções na Copa de 2026

O Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal.

Pelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções.

A seleção com mais brasileiros no time é o Qatar, com 3 jogadores. Paraguai e Portugal contam com 2 atletas cada.

Veja abaixo os brasileiros na Copa por outras seleções:

  • Qatar: Lucas Mendes, Guilherme Torres e Edmilson Júnior;
  • Paraguai: Maurício e Carlos Coronel;
  • Portugal: Matheus Nunes e Otávio;
  • Canadá: Tiago Coimbra;
  • Estados Unidos: Johnny Cardoso.

O retrospecto de brasileiros naturalizados em Copas

O primeiro brasileiro a disputar uma Copa por outra seleção foi Filó, em 1934, pela Itália. Natural de São Paulo e ídolo do Corinthians, Filó foi também o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo.

O recorde de brasileiros naturalizados em uma edição da Copa do Mundo é de 2018. No torneio disputado na Rússia, foram 10 jogadores atuando por outras seleções.

Para a edição deste ano, pelo 9 nomes estão encaminhados. Além dos jogadores citados acima, outros correm por fora. É o caso, por exemplo, de Gustavo Hamer pela Holanda.

Na última Copa, em 2022, apenas Portugal contou com jogadores brasileiros. Na edição, Pepe, Matheus Nunes e Otávio defenderam a equipe lusitana. Os dois últimos seguem no time.

Relembre abaixo alguns brasileiros em Copa por outras seleções:

2010 (5 jogadores)

  • Portugal: Pepe e Liédson;
  • Japão: Marcus Túlio Tanaka;
  • Alemanha: Cacau;
  • Estados Unidos: Benny Feilhaber.

2014 (5 jogadores)

  • Croácia: Eduardo da Silva e Sammir;
  • Portugal: Pepe;
  • Espanha: Diogo Costa;
  • Itália: Thiago Motta

2018 (10 jogadores)

  • Espanha: Diego Costa, Thiago Alcântara e Rodrigo Moreno;
  • Portugal: Pepe e Bruno Alves;
  • México: Giovanni dos Santos e Jonathan dos Santos;
  • Rússia: Mário Fernandes;
  • Costa Rica: Celso Borges;
  • Polônia: Thiago Cionek.

2022 (3 jogadores)

  • Portugal: Pepe, Matheus Nunes e Otávio

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