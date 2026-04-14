A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.

Brasileiros por outras seleções na Copa de 2026

O Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal.

Pelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções.