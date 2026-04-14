Melhor tenista do Brasil e 35º do ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), João Fonseca venceu sua partida de estreia no ATP 500 de Munique, na Alemanha, contra o chileno Alejandro Tabilo.

O tenista carioca de 19 anos venceu o adversário nove anos mais velho e que ocupa o posto de 45º do mundo por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (1) e 6/3, em 1h33 de partida.

Foi a primeira vitória de João contra Tabilo no circuito. Eles já haviam se enfrentado duas vezes, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em 2024, e na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano.