O governo de São Paulo adiou para 2027 a cobrança do pedágio automático "free flow" em oito rodovias, incluindo Castello Branco e Raposo Tavares.

A cobrança começaria em setembro deste ano, mas foi transferida para o primeiro dia de 2027. O governo estadual assinou um acordo com a concessionária Motiva Sorocabana e vai pagar uma multa, de valor não divulgado, para compensar a arrecadação perdida com os equipamentos.

A nova data coincide com o início do próximo mandato no governo estadual. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é pré-candidato à reeleição em 2026, e este era o único contrato com previsão de iniciar novas cobranças neste ano.