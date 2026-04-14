O presidente Lula (PT) ironizou a capacidade do chefe do governo dos Estados Unidos de interferir em eleições no Brasil. A fala vem depois de Donald Trump apoiar Viktor Orbán, que estava no poder na Hungria havia 16 anos, e ver o aliado sendo derrotado.

Lula foi questionado, em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum, se tinha receio de uma intervenção dos EUA nas eleições brasileiras, quando ele concorrerá a um novo mandato como presidente da República.

"Receio eu não tenho. Eu acho que ele [Trump] me ajudaria muito se ele fizesse isso", declarou Lula. O petista mencionou o fato de o vice de Trump, J.D. Vance, ter ido ao país europeu ajudar na campanha de Orbán.