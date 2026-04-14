A CPI do Crime Organizado rejeitou o relatório final, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) após manobra governista, nesta terça-feira (14). O documento pedia o indiciamento de três ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O que aconteceu

O relatório foi rejeitado por 6 votos a 4. A comissão encerrou os trabalhos após quatro meses de funcionamento, já que não conseguiu uma prorrogação pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Não foi apresentado um outro parecer.

Governo usou mudanças na janela partidária para fazer uma manobra para derrotar o relatório. Antes da votação, dois integrantes da comissão foram substituídos por senadores alinhados ao governo.