A Ouvidoria das Polícias de São Paulo solicitou que a Corregedoria da Polícia Militar apure a demora para o socorro da mulher que morreu após ser baleada por um tiro de uma policial na zona leste.

Ouvidoria aponta falha no protocolo da Polícia Militar. Segundo ouvidor Mauro Caseri, PMs teriam que permitir que Luciano Gonçalves Santos, companheiro de Thawanna Salmázio, 31, prestasse socorro.

Policiais argumentaram que socorro de Luciano iria interferir na cena do possível crime. Eles citaram a resolução SSP-05, de 2013, que já é considerada obsoleta após decisão do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), que tem o entendimento de que, em muitos casos, o atendimento não pode esperar a chegada do Samu. O Juízo determinou que uma resolução não pode rebaixar o direito à vida.