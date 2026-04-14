O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), criticou nesta terça-feira (14) a decisão do relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), de não pedir o indiciamento de milicianos e integrantes de facções no relatório do grupo, mas ter proposto a investigação de ministros da corte.

"Causa espécie que o relator tenha se esquecido de indiciar seus colegas de milícia", afirmou à reportagem o decano do Supremo, em referência ao fato de Vieira ser delegado da Polícia Civil. Gilmar foi incluído junto com os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli na lista de propostos indiciamentos.

Ao abrir a sessão da Segunda Turma, do qual é presidente, Gilmar disse ainda que o uso "técnicas de exposição midiática e emparedamento" contra o Judiciário não são estratégias inéditas, citando a Operação Lava Jato. "Cada qual reage de alguma forma a esse tipo de contingência. Alguns enfrentam. Eu, como sabem, adoro ser desafiado, me divirto com isso", declarou.