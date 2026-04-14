Cassado pela Câmara e foragido do Brasil, ele havia sido condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 16 anos por tentativa de golpe de Estado.

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem, 53, foi preso na segunda-feira (13) nos Estados Unidos pelo serviço de imigração do país.

Ramagem foi diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo de Jair Bolsonaro (PL). Saiba mais sobre a prisão e os próximos passos do caso.

Por que foi preso nos EUA?

Segundo integrantes do governo americano, Ramagem foi preso por questões migratórias. Documento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos mostra que ele estava com visto expirado.

Já a Polícia Federal afirmou que o ex-deputado foi preso em decorrência de uma cooperação policial internacional junto a autoridades dos EUA.