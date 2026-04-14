Como mostrou a Folha de S. Paulo, a conta do governo era de que o relatório poderia ser aprovado por 6 votos a 5.

Uma articulação feita em conjunto pelo governo Lula (PT) e por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), com a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pode derrotar o relatório da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado que propõe o indiciamento dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Em uma operação contrária ao relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), três membros da CPI foram trocados às vésperas da votação na tarde desta terça-feira (14). Nomes de oposição e adversários do STF foram substituídos por nomes governistas, que tendem a blindar os ministros.

Saíram os senadores Sergio Moro (PL-PR) e Marcos do Val (Avante-ES). Eles foram substituídos por Teresa Leitão (PT-PE) e Beto Faro (PT-PA). A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) era titular e virou suplente, no lugar do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) -que foi transferido para a suplência.

As vagas das CPIs no Senado são divididas entre os blocos parlamentares, que são blocos formados por partidos, seguindo um critério de proporção de vagas segundo o número de senadores de cada bloco. Quem determina quais senadores vão compor as vagas de um determinado bloco é o líder desse bloco.