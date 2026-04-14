Um vigilante noturno foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Terra Roxa, no Oeste do Paraná, sob suspeita de tentativa de sequestro de um recém-nascido e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no sábado (11), no Hospital Bom Jesus (Hoesp), em Toledo, onde o homem acessou indevidamente o Centro de Parto, que é de circulação restrita.
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O suspeito entrou na instituição com autorização para visitar um familiar na enfermaria e informou que faria orações para pacientes. No entanto, invadiu o quarto de uma puérpera e demonstrou fixação pelo bebê. A equipe assistencial estranhou aquela presença e confirmou com a paciente que ela não o conhecia.
Resistência e prisão
Funcionários retiraram o homem da área restrita após forte resistência. Ele fugiu antes da chegada da Polícia Militar, mas foi localizado horas depois em casa. Com o suspeito, os agentes apreenderam o revólver calibre .38.
O hospital informou que não houve retirada de nenhuma criança e que todos os pacientes estão seguros. Em depoimento à Polícia Civil, o homem negou o plano de sequestro e reiterou que esteve no local apenas para fins religiosos. A investigação prossegue com a oitiva de testemunhas para esclarecer a motivação da suposta visita.
Com informações do Ric Record