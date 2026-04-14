Um vigilante noturno foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Terra Roxa, no Oeste do Paraná, sob suspeita de tentativa de sequestro de um recém-nascido e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no sábado (11), no Hospital Bom Jesus (Hoesp), em Toledo, onde o homem acessou indevidamente o Centro de Parto, que é de circulação restrita.

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O suspeito entrou na instituição com autorização para visitar um familiar na enfermaria e informou que faria orações para pacientes. No entanto, invadiu o quarto de uma puérpera e demonstrou fixação pelo bebê. A equipe assistencial estranhou aquela presença e confirmou com a paciente que ela não o conhecia.

Resistência e prisão