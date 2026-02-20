Um casal foi preso por suspeita de abandonar a filha recém-nascida em uma área de matagal no bairro Cascata, em Ibirité (MG), nesta quinta-feira (19). A bebê estava desnutrida e precisou ser amamentada por uma agente da Polícia Militar.

Bebê de um mês foi abandonada pelos próprios pais. Câmeras de segurança registraram o momento em que os genitores discutem na rua antes de abandonar a recém-nascida.

As imagens mostram que, primeiro, a mãe coloca a bebê enrolada em uma manta no chão e vai embora. O pai volta e pega a filha, mas a mulher retorna e toma a criança do colo dele.