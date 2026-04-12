Uma adolescente de 17 anos denunciou ter recebido proposta com conotação sexual ao buscar emprego em uma hamburgueria de Ribeirão Preto (SP).

Jovem encontrou o anúncio em grupos de WhatsApp para trabalhar como freelancer em uma hamburgueria na zona oeste da cidade. Ao entrar em contato, informou a idade ao responsável pela vaga. Ela contou o caso à EPTV, afiliada da TV Globo na região.

Mesmo sendo adolescente, ela recebeu uma proposta para ganhar R$ 400 a mais se usasse roupas justas e curtas. A primeira oferta previa salário de R$ 1.300 para atendimento, caixa e limpeza, enquanto a segunda pagava R$ 1.700 para trabalhar com roupas curtas e decotes a fim de atrair clientes.