Luiz Carlos Moreno do Carmo, conhecido como “Cirilo”, e sua esposa, Samantha Silva Alexandre do Carmo, foram assassinados a tiros dentro de um carro de luxo na noite dessa segunda-feira (13). O crime foi praticado no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo, no momento em que as vítimas retornavam de um teste com o veículo.
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Segundo a Polícia Civil, três criminosos em um carro branco emparelharam com o automóvel do casal e efetuaram mais de 25 disparos de pistola. As vítimas foram socorridas pela Polícia Militar, mas não resistiram. Os celulares do casal desapareceram e câmeras de segurança do local não funcionavam no momento da execução.
Histórico e motivação
As investigações apontam que Cirilo ocupava um cargo de liderança, denominado “sintonia”, na facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava em liberdade desde 29 de janeiro. A principal linha de investigação indica que o duplo homicídio é um desdobramento de uma guerra entre a facção paulista e o grupo miliciano "Pés de Pato".
O conflito na região teve início em 2022, após a morte do líder miliciano Manoel Paulo da Silva Júnior. O grupo, composto por policiais e ex-policiais, disputa com o crime organizado o controle de atividades ilícitas em comunidades, como o sinal clandestino de TV a cabo. Este é o terceiro assassinato de integrantes do PCC na mesma área em curto período, o que reforça a tese de retaliação por parte da milícia.
Com informações do SBT News