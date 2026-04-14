Luiz Carlos Moreno do Carmo, conhecido como “Cirilo”, e sua esposa, Samantha Silva Alexandre do Carmo, foram assassinados a tiros dentro de um carro de luxo na noite dessa segunda-feira (13). O crime foi praticado no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo, no momento em que as vítimas retornavam de um teste com o veículo.

Leia também: Alianças entre facções já atingem 17 estados; TCP se expande

Segundo a Polícia Civil, três criminosos em um carro branco emparelharam com o automóvel do casal e efetuaram mais de 25 disparos de pistola. As vítimas foram socorridas pela Polícia Militar, mas não resistiram. Os celulares do casal desapareceram e câmeras de segurança do local não funcionavam no momento da execução.

Histórico e motivação