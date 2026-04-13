Ao menos 17 estados registram a atuação das facções PCC (Primeiro Comando da Capital), CV (Comando Vermelho) e TCP (Terceiro Comando Puro) em alianças entre si ou com grupos regionais.

Levantamento, com base em investigações da Polícia Federal e das polícias civis, além de dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que essa articulação tem caráter pragmático, voltada à expansão territorial e ao fortalecimento de mercados ilícitos, com foco na maximização de lucros.

Um dos movimentos que mais chamam a atenção é o avanço do TCP, que expandiu sua presença para além do Rio de Janeiro e firmou alianças em ao menos dez estados. Em alguns casos, a facção se aproxima do PCC para fazer frente ao Comando Vermelho, seu rival histórico.