14 de abril de 2026
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ASSALTO FRUSTRADO

Polícia prende ladrões dentro de tubulação de shopping; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo via SBT
A dupla está presa por tentativa de furto.
A dupla está presa por tentativa de furto.

Dois assaltantes foram detidos no domingo (12) ao tentarem roubar uma joalheria no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A dupla, identificada como Roniel Sousa Santiago e Dhiarlyson Rodrigues de Oliveira, é natural de Brasília e foi capturada dentro da estrutura do estabelecimento.

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Agentes do Segurança Presente receberam o alerta sobre o crime em andamento. Ao chegarem ao local, prenderam um dos suspeitos imediatamente. O segundo homem tentou escapar pelo forro da loja e se escondeu na tubulação, mas foi localizado e preso.

Com os detidos, a polícia apreendeu as ferramentas usadas para o arrombamento, incluindo marreta, chaves de fenda, alicates, cordas de nylon e barras metálicas. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), onde a dupla permanece presa por tentativa de furto.

Com informações do SBT News

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