Dois assaltantes foram detidos no domingo (12) ao tentarem roubar uma joalheria no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A dupla, identificada como Roniel Sousa Santiago e Dhiarlyson Rodrigues de Oliveira, é natural de Brasília e foi capturada dentro da estrutura do estabelecimento.

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Agentes do Segurança Presente receberam o alerta sobre o crime em andamento. Ao chegarem ao local, prenderam um dos suspeitos imediatamente. O segundo homem tentou escapar pelo forro da loja e se escondeu na tubulação, mas foi localizado e preso.