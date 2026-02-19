Criminosos armados invadiram uma joalheria na zona sul de São Paulo na madrugada da segunda-feira (16) e furtaram diversas joias avaliadas em R$ 1 milhão.

O caso ocorreu na alameda Maracatins. A Polícia Militar foi acionada após o proprietário encontrar o local totalmente revirado e danificado.

Ninguém foi preso até o momento, e os itens não foram encontrados.