19 de fevereiro de 2026
FURTO MILIONÁRIO

Quadrilha furta joias avaliadas em R$ 1 milhão na zona sul de SP

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que determinou a realização de perícia

Criminosos armados invadiram uma joalheria na zona sul de São Paulo na madrugada da segunda-feira (16) e furtaram diversas joias avaliadas em R$ 1 milhão.

O caso ocorreu na alameda Maracatins. A Polícia Militar foi acionada após o proprietário encontrar o local totalmente revirado e danificado.

Ninguém foi preso até o momento, e os itens não foram encontrados.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os suspeitos arrancaram as câmeras de vigilância e removeram a fiação do sistema de monitoramento.

Além das joias, foram levados um faqueiro de prata, travessas e pratos de alto valor.

A ocorrência foi registrada no 27º Distrito Policial (Ibirapuera), que determinou a realização de perícia.

As investigações estão em andamento para identificar os autores e esclarecer a ação.

