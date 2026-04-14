Um jovem de 19 anos invadiu sua antiga escola de ensino médio e disparou contra estudantes e funcionários na manhã desta terça-feira (14), na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia. O ataque com espingarda fez 16 feridos no distrito de Siverek. O agressor cometeu suicídio ao ter sido cercado pela polícia.

De acordo com o governo local, o atirador entrou no prédio e disparou aleatoriamente pelos corredores. Forças especiais de segurança foram mobilizadas para o local e realizaram a evacuação imediata dos alunos, que deixaram o prédio em pânico.

Vítimas e investigação

O Ministério do Interior detalhou que os feridos incluem 10 estudantes, quatro professores, um oficial de polícia e um operador de cafeteria. Ambulâncias atenderam as vítimas no local e as encaminharam a unidades de saúde.