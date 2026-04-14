Um jovem de 19 anos invadiu sua antiga escola de ensino médio e disparou contra estudantes e funcionários na manhã desta terça-feira (14), na província de Sanliurfa, no sudeste da Turquia. O ataque com espingarda fez 16 feridos no distrito de Siverek. O agressor cometeu suicídio ao ter sido cercado pela polícia.
De acordo com o governo local, o atirador entrou no prédio e disparou aleatoriamente pelos corredores. Forças especiais de segurança foram mobilizadas para o local e realizaram a evacuação imediata dos alunos, que deixaram o prédio em pânico.
Vítimas e investigação
O Ministério do Interior detalhou que os feridos incluem 10 estudantes, quatro professores, um oficial de polícia e um operador de cafeteria. Ambulâncias atenderam as vítimas no local e as encaminharam a unidades de saúde.
O governador identificou o autor dos disparos como um ex-aluno nascido em 2007. A polícia cercou o suspeito dentro da instituição, momento em que ele tirou a própria vida com a mesma arma utilizada no atentado.
Contexto de segurança
Ataques em escolas são considerados raros na Turquia, país que mantém leis rígidas para o porte de armas, exigindo registros e verificações de antecedentes criminais e de saúde mental. O episódio é registrado dois anos após a morte de um diretor de escola em Istambul por outro ex-aluno, fato que gerou protestos nacionais por mais segurança nas instituições de ensino. As autoridades confirmaram a abertura de uma investigação detalhada sobre as motivações e as circunstâncias do crime desta terça-feira.
Com informações do Le Monde e AFP
Turkish school shooter commits suicide during attack — local media— RT (@RT_com) April 14, 2026
The body of the former student was discovered inside the building
His motives are under investigation https://t.co/viUF3tPtyG pic.twitter.com/HQoSW2BYnA