A informação foi confirmada pela Defesa, segundo a qual Tony estava deprimido e havia perdido cerca de 10 quilos desde o início das investigações.

O empresário Tony Marcos de Souza, de 52 anos, morreu na madrugada dessa segunda-feira (13), em Florianópolis (SC), ao sofrer infarto. Tony era investigado por coação de testemunha na apuração da morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava.

Tony era tio de um dos adolescentes investigados por ato infracional análogo a maus-tratos a animais. Durante a investigação, foi alvo de mandado de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, a suposta coação ocorreu uma semana após a morte do animal. Três adultos teriam ameaçado o porteiro de um condomínio que registrou imagens dos adolescentes na praia no dia das agressões. A polícia também informou que um dos envolvidos apresentava volume na região da cintura, levantando suspeita de porte de arma, o que não foi confirmado.

Segundo a investigação, a abordagem tinha como objetivo impedir o repasse de informações às autoridades. Após o caso, o porteiro entrou em férias.