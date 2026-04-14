O empresário Tony Marcos de Souza, de 52 anos, morreu na madrugada dessa segunda-feira (13), em Florianópolis (SC), ao sofrer infarto. Tony era investigado por coação de testemunha na apuração da morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava.
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A informação foi confirmada pela Defesa, segundo a qual Tony estava deprimido e havia perdido cerca de 10 quilos desde o início das investigações.
Tony era tio de um dos adolescentes investigados por ato infracional análogo a maus-tratos a animais. Durante a investigação, foi alvo de mandado de busca e apreensão.
De acordo com a Polícia Civil, a suposta coação ocorreu uma semana após a morte do animal. Três adultos teriam ameaçado o porteiro de um condomínio que registrou imagens dos adolescentes na praia no dia das agressões. A polícia também informou que um dos envolvidos apresentava volume na região da cintura, levantando suspeita de porte de arma, o que não foi confirmado.
Segundo a investigação, a abordagem tinha como objetivo impedir o repasse de informações às autoridades. Após o caso, o porteiro entrou em férias.
O inquérito sobre a morte do cão Orelha foi instaurado quando o animal ser encontrado em estado grave em 5 de janeiro, depois de desaparecer na madrugada anterior. Imagens e depoimentos indicaram a participação de quatro adolescentes. O caso tramita sob segredo de Justiça. Na última semana, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou diligência complementar para coleta de prova antes de emitir parecer.
A informação foi divulgada pelo ND Mais.