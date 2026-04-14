14 de abril de 2026
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AOS 52 ANOS

Morre em SC empresário investigado no caso Orelha; veja a causa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via ND Mais
Tony era investigado por coação de testemunha na apuração da morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava.
Tony era investigado por coação de testemunha na apuração da morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava.

O empresário Tony Marcos de Souza, de 52 anos, morreu na madrugada dessa segunda-feira (13), em Florianópolis (SC), ao sofrer infarto. Tony era investigado por coação de testemunha na apuração da morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava.

Leia mais: Cão Orelha: ausência de fratura no crânio não afasta agressão

A informação foi confirmada pela Defesa, segundo a qual Tony estava deprimido e havia perdido cerca de 10 quilos desde o início das investigações.

Tony era tio de um dos adolescentes investigados por ato infracional análogo a maus-tratos a animais. Durante a investigação, foi alvo de mandado de busca e apreensão.

De acordo com a Polícia Civil, a suposta coação ocorreu uma semana após a morte do animal. Três adultos teriam ameaçado o porteiro de um condomínio que registrou imagens dos adolescentes na praia no dia das agressões. A polícia também informou que um dos envolvidos apresentava volume na região da cintura, levantando suspeita de porte de arma, o que não foi confirmado.

Segundo a investigação, a abordagem tinha como objetivo impedir o repasse de informações às autoridades. Após o caso, o porteiro entrou em férias.

O inquérito sobre a morte do cão Orelha foi instaurado quando o animal ser encontrado em estado grave em 5 de janeiro, depois de desaparecer na madrugada anterior. Imagens e depoimentos indicaram a participação de quatro adolescentes. O caso tramita sob segredo de Justiça. Na última semana, o Ministério Público de Santa Catarina solicitou diligência complementar para coleta de prova antes de emitir parecer.

A informação foi divulgada pelo ND Mais.

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