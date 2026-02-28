A ausência de fraturas no crânio não afasta automaticamente a hipótese de agressão no caso do cão Orelha, morto em janeiro na Praia Brava, em Florianópolis, afirmam especialistas ouvidos pela Folha. O laudo pericial elaborado após a exumação do animal não identificou a causa da morte, mas também não descartou a possibilidade de trauma.

O exame foi realizado quando o corpo já estava em fase de esqueletização, o que limitou a análise à estrutura óssea. Os peritos registraram não ter constatado fraturas ou lesões que pudessem ter sido causadas por ação humana, nem vestígios que sustentassem a hipótese difundida nas redes sociais de que um prego teria sido cravado na cabeça do animal.

No próprio documento, contudo, os peritos afirmam que a ausência de fraturas não deve ser interpretada como ausência de trauma cranioencefálico, destacando que muitos traumas não deixam marcas ósseas, embora possam levar à morte.