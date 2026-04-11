Um motorista de aplicativo matou um passageiro com um canivete após uma briga que teria sido motivada por vômito no carro em São Bernardo do Campo (SP). As informações constam no boletim de ocorrência, que detalha o conflito que antecedeu a morte do homem.

A confusão teria começado após a vítima vomitar duas vezes dentro do veículo BYD King. O passageiro Jonatas Francisco Leite Lima, de 26 anos, voltava de um bar na madrugada de sexta-feira (10) com um amigo.

O motorista Carlos Augusto Coelho da Silva encerrou a corrida da categoria Uber Black. O amigo da vítima, Kauan da Silva Ramos, admitiu à polícia que bateu a porta do carro com muita força ao sair.