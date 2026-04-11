Um homem foi preso em flagrante nesta sexta-feira (10) por esfaquear um sobrinho e manter duas familiares em cárcere privado em um apartamento em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segundo a Polícia Civil.

Em nota, a corporação afirmou que agentes da 12ª DP, localizada no mesmo bairro, foram acionados para a ocorrência após ouvirem gritos de socorro vindos da rua.

Ao chegar ao apartamento, a equipe teria encontrado as duas familiares sob ameaça do homem armado com uma faca. Uma das reféns é irmã do suspeito.