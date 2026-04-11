Um casal de Curitiba (PR) morreu após ser atacado por um homem no apartamento de veraneio deles, em Navegantes, litoral norte de Santa Catarina, na madrugada desta quinta-feira (9).

Até início da tarde deste sábado (11), ninguém havia sido preso. O caso está sendo tratado como latrocínio (roubo seguido de morte) e investigado pela Polícia Civil catarinense.

As vítimas são José Cândido Ribeiro Júnior, 72, e Thelma Barth Ribeiro, 67. Os sepultamentos estão previstos para as 17h30 deste sábado, no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba.