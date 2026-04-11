A soldado da Polícia Militar Yasmin Cursino Ferreira atirou para "cessar a escalada das agressões", conforme afirmou pela primeira vez sua defesa. A declaração do advogado Alexandre Guerreiro, que sustenta a inocência da policial, é contestada por testemunhas e por imagens da gravação da ocorrência que terminou na morte de Thawanna da Silva Salmázio, 31, na zona leste de São Paulo.

A defesa da policial afirma que ela estava em serviço quando foi agredida e que efetuou um único disparo para interromper a ação. Também diz que a equipe acionou socorro imediatamente e comunicou o caso às autoridades.

"A defesa da Soldado Yasmin, realizada pelo advogado Alexandre Guerreiro, reafirma a inocência da policial. Estando no exercício da função ela foi agredida e efetuou um único disparo para cessar a escalada das agressões por parte da vítima. Importante pontuar que a equipe acionou o socorro imediatamente e deu ciência as autoridades competentes", afirma o advogado.