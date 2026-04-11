13 de abril de 2026
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DISTRITO FEDERAL

Jovem de 19 anos quebra os dois joelhos após acidente em academia

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovem tem os dois joelhos quebrados em academia
Jovem tem os dois joelhos quebrados em academia

Uma jovem de 19 anos sofreu fratura grave nos joelhos enquanto praticava exercício em uma academia no Distrito Federal.

Vídeo exibido pela TV Globo mostra o momento do acidente. Segundo a emissora, Júlia Stefany Cotrim Beserra praticava exercício conhecido como elevação pélvica, com uma carga de aproximadamente 180 quilos.

Acidente ocorreu enquanto ela tentava tirar a trava de segurança. Na sequência, a barra com as anilhas cai, e outros alunos correm para ajudá-la. Eles retiram as anilhas de cima das pernas da estudante.

Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrê-la. Ela foi levada para o Hospital de Base, fez exames de raio-x e tomografia, que constataram a fratura nas duas pernas.

Jovem registrou Boletim de Ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia. Na delegacia, segundo a TV Globo, a jovem disse que já estava acostumada a treinar com o peso de 180 quilos e que o cinto na região pélvica se soltou e desceu para os joelhos. Ela acredita que a trava de segurança se rompeu.

Advogado que defende estudante se manifesta pelas redes sociais. "Viu esse acidente na academia? Estou atuando nessa ação e pasmem? Ela quebrou os dois joelhos e o hospital de Base mandou pra casa como se nada tivesse acontecido", escreveu o advogado Marcos Vicenzo em seu perfil no Instagram.

O UOL tentou contato com a academia Evolve, por e-mail e WhatsApp. Mas não obteve retorno até o momento. A reportagem também pediu posicionamento ao Governo do Distrito Federal sobre o atendimento no Hospital de Base. O texto será atualizado caso haja respostas.

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