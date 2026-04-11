Uma jovem de 19 anos sofreu fratura grave nos joelhos enquanto praticava exercício em uma academia no Distrito Federal.

Vídeo exibido pela TV Globo mostra o momento do acidente. Segundo a emissora, Júlia Stefany Cotrim Beserra praticava exercício conhecido como elevação pélvica, com uma carga de aproximadamente 180 quilos.

Acidente ocorreu enquanto ela tentava tirar a trava de segurança. Na sequência, a barra com as anilhas cai, e outros alunos correm para ajudá-la. Eles retiram as anilhas de cima das pernas da estudante.