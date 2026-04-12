Diferente do tomate assado convencional, onde altas temperaturas caramelizam a superfície e podem ressecar o fruto, o confit baseia-se na paciência. Os tomates são envolvidos em azeite de boa qualidade e levados ao forno em temperaturas que geralmente variam entre 90°C e 120°C. Em suma, essa iguaria é uma celebração do tempo.

A palavra "confit" deriva do verbo francês confire, que significa conservar. Historicamente, essa técnica surgiu como uma necessidade de preservação, onde alimentos (originalmente carnes) eram cozidos lentamente em gordura para impedir o crescimento de bactérias. No caso dos vegetais, especialmente o tomate, o confit tornou-se sinônimo de textura aveludada e sabor concentrado.

Exige pouco esforço manual, mas demanda respeito ao processo. É a prova de que, na cozinha, a pressa é muitas vezes inimiga da excelência de sabor. Durante o tempo de cozimento ocorre um processo de desidratação lenta. A água do tomate evapora gradualmente, enquanto o azeite penetra na polpa, criando uma barreira que mantém a pele, deixando o interior com uma consistência amanteigada. O calor brando evita que os açúcares naturais do tomate queimem, promovendo uma doçura complexa que equilibra a acidez natural da fruta.

Embora o tomate seja o protagonista, o azeite funciona como um veículo de sabor, assim como os dentes de alho descascados que perdem a agressividade e se tornam macios; os grãos de pimenta-do-reino; o sal; e a pitada de açúcar que intensifica a caramelização interna.

O tomate confit é um curinga. Pode ser servido como aperitivo, sobre fatias de pão tostadas e/ou besuntadas com queijo ou ricota; com massas; com peixes brancos ou carnes vermelhas.

Mãos à obra.