Ingredientes
- 600 gramas de tomates sweet grape
- 4 ramos de alecrim (ou outra erva fresca)
- 6 dentes de alho
- Pimenta-do-reino moída na hora
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de açúcar
- 1 xícara (chá) de azeite
A palavra "confit" deriva do verbo francês confire, que significa conservar. Historicamente, essa técnica surgiu como uma necessidade de preservação, onde alimentos (originalmente carnes) eram cozidos lentamente em gordura para impedir o crescimento de bactérias. No caso dos vegetais, especialmente o tomate, o confit tornou-se sinônimo de textura aveludada e sabor concentrado.
Diferente do tomate assado convencional, onde altas temperaturas caramelizam a superfície e podem ressecar o fruto, o confit baseia-se na paciência. Os tomates são envolvidos em azeite de boa qualidade e levados ao forno em temperaturas que geralmente variam entre 90°C e 120°C. Em suma, essa iguaria é uma celebração do tempo.
Exige pouco esforço manual, mas demanda respeito ao processo. É a prova de que, na cozinha, a pressa é muitas vezes inimiga da excelência de sabor. Durante o tempo de cozimento ocorre um processo de desidratação lenta. A água do tomate evapora gradualmente, enquanto o azeite penetra na polpa, criando uma barreira que mantém a pele, deixando o interior com uma consistência amanteigada. O calor brando evita que os açúcares naturais do tomate queimem, promovendo uma doçura complexa que equilibra a acidez natural da fruta.
Embora o tomate seja o protagonista, o azeite funciona como um veículo de sabor, assim como os dentes de alho descascados que perdem a agressividade e se tornam macios; os grãos de pimenta-do-reino; o sal; e a pitada de açúcar que intensifica a caramelização interna.
O tomate confit é um curinga. Pode ser servido como aperitivo, sobre fatias de pão tostadas e/ou besuntadas com queijo ou ricota; com massas; com peixes brancos ou carnes vermelhas.
Mãos à obra.
Coloque os tomates inteiros, lavados e secos com papel toalha, numa assadeira refratária onde eles não fiquem amontoados. Tempere com pimenta, sal, açúcar e regue com o azeite. Junte os dentes de alho descascados e inteiros. Espalhe os ramos de alecrim. Leve ao forno médio por cerca de uma hora. De vez em quando, mexa. Retire para um vidro de conserva e deixe esfriar para servir. Concorde então que o tomate confit é um daqueles preparos que exemplificam perfeitamente como a técnica culinária pode transformar ingredientes simples em algo extraordinário.
Em tempo: se mantidos totalmente submersos no azeite do cozimento e armazenados em potes de vidro esterilizados na geladeira, os tomates podem durar semanas.