Fernando Diniz estreou com o pé direito no comando do Corinthians. O time venceu o Platense por 2 a 0, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores.

Aposta do novo treinador, o atacante Kayke abriu o placar no início do segundo tempo. Yuri Alberto marcou o segundo gol.

Rodrigo Garro também foi destaque ao dar as assistências para os dois gols. O meia quase terminou com três passes decisivos, mas Kayke desperdiçou a chance que poderia ter ampliado o placar.