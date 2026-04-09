Um piloto de avião de 25 anos está desaparecido há quase um mês após viagem ao Pará, segundo relatou a mãe dele à reportagem.

João Vitor de Lima Franco viajou para Belém (PA) no dia 10 de março. Ele saiu de Araraquara e foi até o aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde embarcou para a capital paraense.

Objetivo de viagem seria uma entrevista de trabalho. O rapaz -que ficou hospedado em um condomínio em Belém- faria a entrevista numa empresa local.