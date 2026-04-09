09 de abril de 2026
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AVIÃO

Piloto está desaparecido há quase um mês após viagem ao Pará

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
João Vitor de Lima Franco viajou para Belém (PA) no dia 10 de março
João Vitor de Lima Franco viajou para Belém (PA) no dia 10 de março

Um piloto de avião de 25 anos está desaparecido há quase um mês após viagem ao Pará, segundo relatou a mãe dele à reportagem.

João Vitor de Lima Franco viajou para Belém (PA) no dia 10 de março. Ele saiu de Araraquara e foi até o aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde embarcou para a capital paraense.

Objetivo de viagem seria uma entrevista de trabalho. O rapaz -que ficou hospedado em um condomínio em Belém- faria a entrevista numa empresa local.

Mãe diz que filho manteve contato nos dois primeiros dias. Alessandra Lima, mãe do rapaz, contou à reportagem que falou com ele nos dias 11 e 12 de março. No dia 14, no entanto, o piloto parou de se comunicar com a família.

"A gente não sabe nada. Desde o dia 14 de março, a gente não tem informações desse menino. Ele nunca ficou mais do que dois dias sem falar com a gente. A cada dia, a cada noite que escurece, é uma dor, uma angústia", disse Alessandra.

"A gente manda mensagem para o telefone dele, mas não recebe, não chega. Eu estou conversando com o pai dele para ver o que vamos fazer [se vamos para o Pará]", afirmou ainda a mãe.

Boletim de ocorrência foi feito pela família em Araraquara. "O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Polícia de Plantão de Araraquara, e encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara (DIG), que mantém diligências visando a localização do homem, de 25 anos", afirmou a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Polícia Civil do Pará diz que não há registro. "Em relação ao caso do piloto, checamos com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas e também com as Delegacias de Polícia de Belém e nas unidades policiais da Região Metropolitana e, até o momento, não houve registro desse caso pela PCPA. Também checamos com a Polícia Interestadual do Pará e com a Seccional de Santarém, no interior do Estado, mas também não houve registro", disse a pasta em contato com a reportagem.

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