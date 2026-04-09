Botafogo peca na pontaria e só empata na estreia de Franclim
O Botafogo saiu atrás contra o Caracas, mas buscou o gol no segundo tempo e empatou por 1 a 1 na primeira rodada da Copa Sul-Americana, em duelo realizado nesta quinta-feira (9).
Wilfred Correa abriu o placar para os venezuelanos, enquanto Arthur Cabral fez o gol do time carioca. Foi o terceiro gol do atacante botafoguense em 2026.
A equipe carioca ainda tentou a virada, mas pecou nas finalizações contra o 11º colocado do Campeonato Venezuelano. O clube brasileiro chutou a gol 14 vezes, mas acertou o alvo apenas em três oportunidades.
O jogo marcou a estreia do técnico Franclim Carvalho no Botafogo. O português é ex-auxiliar de Artur Jorge e participou das conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024.
O resultado deixa ambas as equipes com um ponto conquistado no Grupo E. O Racing é o líder, com três pontos, após vencer o Independiente Petrolero (BOL), na última terça-feira (7).
O Botafogo volta a campo no próximo domingo (12), quando receberá o Coritiba, pelo Brasileirão. Depois, viajará à Argentina para enfrentar o Racing, na segunda rodada da Sul-Americana, na quarta-feira (15).
Como foi o jogo
A primeira chance do Botafogo aconteceu aos 10 minutos. Vitinho cruzou após bom drible pela direita e encontrou Matheus Martins na área. Mesmo sem marcação, o atacante cabeceou mal e não levou perigo ao gol do Caracas.
Aos 26 minutos, o árbitro assinalou (e depois desmarcou) um pênalti para o Botafogo. Matheus Martins caiu na área após corpo a corpo com o lateral Fereira Penaranda. Quase quatro minutos depois, no entanto, a penalidade foi anulada pelo árbitro, que foi chamado pelo VAR e reverteu a marcação.
A equipe venezuelana levou perigo em contra-ataque, aos 41 minutos. Correa conduziu a bola na transição e passou para Figueroa, que arriscou de fora da área. Raul defendeu bem e espalmou para escanteio.
O Caracas saiu na frente e foi para o intervalo em vantagem. Aos 43 minutos, Covea cobrou escanteio do lado direito, Barboza afastou, e a bola sobrou para Correa, na entrada da área. O meio-campista bateu colocado e superou o goleiro Neto.
Nos acréscimos, o Botafogo fez boa jogada, mas pecou na finalização. A defesa do Caracas afastou mal, e Vitinho recuperou a bola pela direita. O lateral triangulou com Danilo e Montoro, recebendo de volta. Ele teve chance de bater, mas foi travado pela defesa venezuelana.
O Botafogo agiu rápido no 2º tempo e empatou. Aos 5 minutos, Montoro fez lançamento para Danilo, que infiltrou dentro da área e tocou de primeira para Júnior Santos. O camisa 7 tentou finalizar de peito, mas esbarrou na marcação. A bola bateu no goleiro Benítez, e o rebote ficou com Arthur Cabral, que empurrou para o gol.
O time da casa colocou o goleiro do Caracas para trabalhar. Montoro recebeu na entrada da área e ajeitou a bola para Danilo, que estava na meia-lua. O camisa 8 finalizou ao gol, mas Benítez conseguiu espalmar para a linha lateral.
Em seguida, aos 27 minutos, o Botafogo acertou a trave. Barrera roubou a bola no meio-campo, e Barboza tocou para Danilo. O volante tentou passe para Arthur Cabral e a defesa afastou, mas a bola voltou no pé do camisa 8. Na segunda tentativa, o passe chegou ao centroavante, que finalizou forte e carimbou o travessão do Caracas.
O Botafogo perdeu a "bola do jogo" nos acréscimos. Raul chutou para a frente, Kadir deu uma "casquinha", e Barrera ficou cara a cara com Benítez. Ele bateu fraco, perdeu uma ótima chance para o Glorioso, e a partida terminou empatada.