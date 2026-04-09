O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), pediu desculpas ao pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, por não tê-lo apoiado prontamente quando o partido escolheu o goiano para a disputa ao Palácio do Planalto.

Os dois tiveram uma reunião breve em Porto Alegre na sede da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) na tarde desta quinta-feira (9), o primeiro encontro entre ambos desde o anúncio do PSD.

"Estive hoje com o governador Caiado e aproveitei para, antes de mais nada, me desculpar pela indelicadeza não intencional de não tê-lo parabenizado pela indicação como pré-candidato do PSD", disse Leite em comunicado nas redes sociais.