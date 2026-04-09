Mega-Sena acumula e premiação pode chegar a R$ 40 milhões sábado
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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (9) o concurso 2994 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 18.403.609,72. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 40 milhões no sorteio de sábado (11).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55.
Houve 47 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 33.985,84. Outras 2.909 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 905,11.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.