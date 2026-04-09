A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (9) o concurso 2994 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 18.403.609,72. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 40 milhões no sorteio de sábado (11).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55.

Houve 47 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 33.985,84. Outras 2.909 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 905,11.